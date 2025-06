Calabria il presidente Roberto Occhiuto | Sono indagato per corruzione

La notizia scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è indagato per corruzione, un episodio inaspettato che mette in discussione la sua integrità e il futuro della regione. In un video sui social, Occhiuto ha annunciato l'inchiesta della Procura di Catanzaro, condividendo i suoi sentimenti e sostenendo la propria innocenza. Un episodio che potrebbe segnare una svolta importante per la politica locale e sollevare molte domande sulla trasparenza e la lotta alla corruzione in Calabria.

Catanzaro, 11 giugno 2025 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione. Lo ha reso noto lui stesso in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone". Così inizia il video di Occhiuto sui social. "Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Calabria, il presidente Roberto Occhiuto: “Sono indagato per corruzione”

