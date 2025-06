Calabria il presidente Occhiuto sui social | Sono indagato per corruzione

Un terremoto scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è sotto indagine per corruzione, un evento senza precedenti che ha catturato l'attenzione sui social. La sua trasparenza, condividendo l'accaduto con i cittadini, apre un dibattito acceso sulla fiducia nelle istituzioni e sulla tutela della legalità in regione. Come reagirà la Calabria a questa notizia sconvolgente? La vicenda si svilupperà nei prossimi giorni, lasciando il segno nel panorama politico locale.

Catanzaro, 11 giugno 2025 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione. Lo ha reso noto lui stesso in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone". Così inizia il video di Occhiuto sui social. "Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione.

