Calabria il presidente Occhiuto | Ho ricevuto un avviso di garanzia

La Calabria si trova sotto i riflettori: il presidente Roberto Occhiuto ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, una notizia che scuote la politica regionale. In un video sui social, Occhiuto si dice sorpreso e deluso, sottolineando il coinvolgimento in un'indagine più ampia. La vicenda apre un nuovo capitolo nella difficile gestione della regione, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande aperte.

AGI - "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sui social. "Ho ricevuto un avviso di garanzia - aggiunge - per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un'ipotesi di corruzione. Solitamente si dice 'sono sereno, confido nella magistratura'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Calabria, il presidente Occhiuto: "Ho ricevuto un avviso di garanzia"

In questa notizia si parla di: ricevuto - avviso - garanzia - calabria

Il Brescia Calcio smentisce la Gazzetta dello Sport: "Nessun avviso ricevuto a marzo, notizie infondate" - Il Brescia Calcio ha ufficialmente smentito le recenti affermazioni de La Gazzetta dello Sport, dichiarando che non sono stati ricevuti avvisi a marzo.

Il presidente della Regione #Calabria Roberto #Occhiuto annuncia in un video di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione: “Solitamente si dice 'sono sereno, confido nella magistratura'. Sono sereno un piffero, non sono sereno, perché essere iscritto Vai su X

Ultim’ora - La Procura di Catanzaro ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto È indagato per corruzione Vai su Facebook

Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto indagato per corruzione; Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della regione Calabria lo annuncia in un video; Sotto inchiesta il presidente Occhiuto. Bufera giudiziaria sulla Regione Calabria.

Calabria, il presidente Occhiuto: "Ho ricevuto un avviso di garanzia" Riporta msn.com: Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più a ...