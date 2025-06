Cagliari Pisacane è ufficialmente il nuovo allenatore | il comunicato!

Il Cagliari Calcio dà il via a una nuova avventura annunciando ufficialmente Fabio Pisacane come nuovo allenatore della prima squadra. Dopo l’addio di Davide Nicola, il club rossoblù ha scelto una figura carica di passione e spirito di squadra per guidare il futuro del team. Questa decisione segna un passo importante verso il rilancio della società, puntando su un leader che conosce profondamente i valori e la cultura cagliaritana.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato l'arrivo in panchina di Fabio Pisacane dopo l'addio di Davide Nicola. COMUNICATO CAGLIARI – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Pisacane:

