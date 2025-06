Cafà Cifa | Al centro la persona investendo sulla formazione

In un mondo in continua evoluzione, il vero vantaggio competitivo nasce dall'investimento sulle persone. Andrea Cafà, presidente Cifa, sottolinea come mettere al centro l’individuo e potenziare la formazione, anche a distanza, possa portare benefici tangibili sia alla sicurezza che alla crescita aziendale. Perché solo creando ambienti di lavoro sani e stimolanti si può costruire un futuro sostenibile e di successo, passando dalla teoria alla pratica con determinazione.

(Adnkronos) – "Noi abbiamo capito che mettendo al centro la persona, investendo in termini di formazione e sicurezza, l'imprenditore può avere più vantaggi. Abbiamo valorizzato il valore della formazione, anche quella a distanza". A dirlo Andrea Cafà, presidente Cifa, intervenendo al convegno 'Per un ambiente di lavoro sano e sicuro' organizzato all'interno del 35° Salone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

