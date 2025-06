Cade in un dirupo per evitare un animale selvatico | automobilista di 43 anni precipita per 20 metri

Un istante di paura e reazione può cambiare tutto: a Cernobbio, un automobilista di 43 anni ha evitato un animale selvatico, ma il suo gesto lo ha condotto in un terribile precipizio di venti metri. La sua vita è ora appesa a un filo, mentre i soccorritori si affannano a prestare assistenza. La vicenda ci ricorda quanto sia importante essere sempre pronti e cauti alla guida. Continua a leggere.

Un automobilista di 43 anni è uscito di strada per evitare un animale selvatico apparso all'improvviso sulla carreggiata a Cernobbio (Como): caduto in un dirupo per una ventina di metri, si trova ora in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

