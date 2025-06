Cade in bici e sbatte forte la testa | paura per una donna in viale XI Febbraio

Una donna di circa 80 anni ha avuto un grave incidente questa mattina a Pesaro, cadendo da una bici elettrica e sbattendo violentemente la testa sull’asfalto in viale XI Febbraio. La scena, davanti alla pescheria, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. La sua condizione preoccupante ha suscitato grande paura tra i presenti, mentre i soccorsi intervenivano tempestivamente per prestarle assistenza. Fortunatamente, le autorità sono intervenute prontamente per garantire le cure necessarie.

Pesaro, 11 giugno 2025 - Ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto, dopo essere caduta dalla sua bici elettrica, proprio davanti alla pescheria, in viale XI Febbraio. E’ successo questa mattina, alle 10.30 circa. Paura per una donna sugli 80 anni, quasi sicuramente di Pesaro, che stava procedendo dal Carducci in direzione stazione dei treni. La donna non era cosciente, respirava a fatica e perdeva copiosamente sangue dalla testa quando gli addetti dei banchi della pescheria, dopo aver sentito un tonfo sordo, le hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e la polizia locale a regolare il traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade in bici e sbatte forte la testa: paura per una donna in viale XI Febbraio

