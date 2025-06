Cadde nel pozzo artesiano al campo estivo | la morte di Vincenzo Lantieri a 10 anni

Una tragedia che colpisce profondamente il cuore di tutti, ricordandoci quanto sia fondamentale garantire sicurezza e vigilanza nelle attività all'aperto dei bambini. La perdita di Vincenzo Lantieri, così come quella di Alfredino Rampi decenni fa, ci invita a riflettere sull'importanza di prevenire incidenti simili in futuro. Solo attraverso la sensibilizzazione e misure preventive possiamo sperare di proteggere le giovani vite da eventi drammatici e inaspettati.

Un’altra tragedia, 43 anni dopo quella del piccolo Alfredino Rampi. Un altro bambino che cade in un pozzo e muore, nonostante il vano tentativo di soccorso. È accaduto lo scorso giugno a Palazzolo Acreide, contrada Falaba, nelle campagne di Siracusa; il piccolo Vincenzo Lantieri, di 10 anni, sarebbe salito sulla copertuna di un pozzo artesiano nel corso di una gita a una fattoria didattica organizzata dall’Anffas locale, per coinvolgere in varie attività bambini con e senza disabilità allo scopo di creare integrazione. La copertura avrebbe ceduto sotto il peso del bambino, e lo avrebbe fatto precipitare per almeno sette metri, nell’acqua – il pozzo, profondo 15, era pieno per metà. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it