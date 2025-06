cadaveri villa pamphili la donna non faceva uso di droghe vestitino rosa della bimba in un cestino si cercano tracce del killer

Nuovi inquietanti sviluppi scuotono Villa Pamphili, Roma, dove sono stati trovati i cadaveri. La donna, sorpresa da analisi tossicologiche, non era una senzatetto né faceva uso di droghe, contrariamente alle ipotesi iniziali. Tra i dettagli emergono un vestitino rosa di una bambina e tracce di un possibile killer ancora in fuga. La scena si fa sempre più complessa: le autorità continuano a cercare risposte e colpevoli.

