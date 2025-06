cadaveri a villa papmphili la donna era curata e non usava droghe

Un mistero avvolge la tragica scoperta a Villa Pamphili: una donna curata, senza precedenti di droga, trovata senza vita insieme a una bambina. I primi accertamenti tossicologici sembrano smentire le ipotesi più cruente, ma nuovi dettagli sollevano più domande che risposte. La loro presenza in Italia sembra recente, eppure il caso si fa sempre più intricante, lasciando aperti molti interrogativi sulla loro identità e sul motivo di questa drammatica fine.

I tatuaggi, la cura del corpo e dei capelli, le unghie smaltate. E poi, stando ai primi risultati degli accertamenti tossicologici, nessuna droga assunta. Elementi che contrastano, almeno a una prima lettura, con l’ipotesi che la donna e la bambina trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili a Roma vivessero da tempo in giacigli di fortuna. Si ipotizza che fossero in Italia da poco: la donna non è stata censita in alcuna banca dati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it