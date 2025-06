Cadavere ritrovato in spiaggia morto un uomo di 70 anni

Un mistero avvolge la tranquilla spiaggia di Giammoro, dove nel pomeriggio è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni. Le autorità sono già sul posto per le prime indagini, mentre si attende esito degli accertamenti che potrebbero svelare i dettagli di questa triste scoperta. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle indagini in corso.

Un cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio sulla spiaggia di Giammoro. Si tratta di un uomo di circa 70anni. Sul posto le prime verifiche della Capitaneria di Porto. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Cadavere ritrovato in spiaggia, morto un uomo di 70 anni

In questa notizia si parla di: cadavere - ritrovato - spiaggia - uomo

“Una scena macabra. C’era l’osso di una gamba umana”: Ritrovato un cadavere vicino casa di Taylor Swift - Una scena macabra scuote Watch Hill: il ritrovamento di un osso di gamba umana e potenziali resti umani vicino alla villa di Taylor Swift ha scatenato il panico.

Su questo argomento da altre fonti

Cadavere ritrovato in spiaggia, morto un uomo di 70 anni; Choc in spiaggia: trovato cadavere senza braccia; Cadavere trovato in mare incastrato tra gli scogli, mistero sull’identità.

Cadavere di un uomo ritrovato sulla spiaggia: Scientifica al lavoro - A San Giorgio, in uno dei tanti locali abbandonati e dismessi sulla spiaggia, è stato trovato un cadavere.