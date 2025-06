Caccia Lollobrigida smentisce le fake news | Informazioni non verificate per alimentare le polemiche contro il governo video

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha preso posizione netta contro le fake news che alimentano polemiche ingiustificate sul tema della caccia in Europa. In un intervento al Question time alla Camera, ha sottolineato come l’attività venatoria sia legale e regolamentata, e che il rispetto delle leggi è fondamentale per tutelare anche le minoranze. È importante affrontare il dibattito con chiarezza e confronto costruttivo.

«L'attività venatoria in tutta Europa è lecita e come ogni attività legale va certamente regolata, ma allo stesso modo va rispettata come ogni altra attività legale anche da chi non la condivide, anche fossero – come prima una collega diceva – una minoranza. Le leggi servono a tutelare le minoranze, non le maggioranze». L'ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel Question time alla Camera, rispondendo all'interrogazione della deputata di Avs, Luana Zanella sulla bozza del disegno di legge di modifica delle norme concernenti l'attività venatoria. Il ministro ha poi sottolineato che le indiscrezioni circolate su alcune testate giornalistiche «non trovano riscontro nel testo finale della proposta legislativa».

Lollobrigida annuncia: “Riforma della legge sulla caccia entro agosto”. Poi attacca Ispra (“faziosi”) e i giudici - L’annuncio del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante la Fiera nazionale della caccia e del tiro segna un momento cruciale per il mondo venatorio e politico.

