Caccia al tesoro a Villa Bertelè

Preparati a vivere un pomeriggio di avventure e scoperte! Sabato 14 giugno, l'Ecomuseo Aquae Planae e la Famiglia Bertelè ti invitano alla Caccia al Tesoro in Villa Bertelè, un viaggio tra storia, mistero e bellezza. Dalle 16.30, esplora i segreti di questa magnifica residenza e lasciati affascinare dalle tracce del passato. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e dell'avventura!

A cura di Ecomuseo Aquae Planae e Famiglia Bertelè, viene proposta per sabato 14 giugno, a partire dalle 16.30, la Caccia al Tesoro in Villa, "sulle tracce della storia" di chi nei secoli ha abitato questa splendida e imponente residenza. Con punto di ritrovo direttamente a Villa Bertelè (via. 🔗 Leggi su Veronasera.it