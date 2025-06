Busitalia investe 44 milioni per 111 nuovi autobus green

Occasioni di questo tipo servono per dare una svolta ecologica al trasporto pubblico, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita urbana. Con un investimento di 44 milioni di euro, Busitalia rinnova la sua flotta con 111 autobus green all’avanguardia, segnando un passo importante verso una mobilità più sostenibile, interconnessa e innovativa. È un esempio di come il futuro possa essere più verde e intelligente.

Bomporto (Modena), 11 giu. (askanews) - Quarantaquattro milioni di euro per rinnovare la flotta di autobus. Busitalia, società del Gruppo FS, ha presentato a Bomporto, nel modenese, i primi quattro dei 111 nuovi mezzi di ultima generazione che arriveranno entro dicembre. Un investimento interamente autofinanziato che punta sull'integrazione ferro-gomma per una mobilità più sostenibile e interconnessa. "Occasioni di questo tipo servono per dare concretezza al nostro piano industriale, è un piano in cui Ferrovie dello Stato Italiane si manifesta e si afferma come mobility leader - spiega l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Busitalia investe 44 milioni per 111 nuovi autobus green

In questa notizia si parla di: busitalia - milioni - autobus - investe

Ponte del 2 giugno: 7 milioni di viaggiatori all'orizzonte, Busitalia Campania potenzia l’offerta a Salerno - Durante il ponte del 2 giugno, oltre 7 milioni di viaggiatori sceglieranno il treno, grazie all’offerta potenziata di Busitalia Campania, che garantisce spostamenti sostenibili e confortevoli.

Se ne parla anche su altri siti

Busitalia investe 44 milioni per 111 nuovi autobus green; Busitalia investe 44 milioni per 111 nuovi autobus e nuovi collegamenti; Busitalia investe 44 milioni: in arrivo 111 nuovi autobus e più collegamenti per il turismo.

Busitalia investe 44 milioni per 111 nuovi autobus green - Busitalia, società del Gruppo FS, ha presentato a Bomporto, nel modenese, i primi quattro de ...