Buone notizie si fa per dire caserecce e di portata limitata

Buone notizie, sebbene di portata limitata: l'Italia e l'Occidente registrano segnali di ripresa nella produzione industriale. Dopo tre anni di calo costante, aprile ha portato un'inversione di tendenza, passando dal segno negativo al positivo. Se si volesse definire la situazione attuale, si potrebbe parlare di un concreto segnale di speranza e di possibile avvio di una nuova fase di crescita economica, che merita di essere monitorata con attenzione.

I quotidiani cartacei, come i notiziari trasmessi via etere, ora sono impegnati anche su problemi piĂą contenuti. Si stanno adoperando anche al fine di informare che in Occidente, ancora piĂą importante, in Italia, la produzione industriale ha invertito l’andamento. Dopo che il segno “meno” per circa tre anni ha preceduto il valore percentuale di quella variazione, con lo scorso aprile è stato sostituito dal segno “più”. Se si volesse definire la reazione innescata dall’accaduto a quanti sono interessati da questo genere di notizie, oltre a un accenno al sorriso a denti stretti, non si potrebbe aggiungere nulla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

