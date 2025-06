Buonanotte ma era già morto | il professore ucciso dai figli e chiuso in una cassapanca

Buonanotte, ma la triste vicenda del professore napoletano Antonio Di Gennaro, ucciso dai figli e nascosto in una cassapanca, continua a sconvolgere. Quasi sette giorni dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita, nuovi dettagli emergono: Michele e Andrea avrebbero tentato di depistare le indagini con azioni sorprendenti. Un caso che lascia aperti molti interrogativi e scuote l’opinione pubblica, richiedendo giustizia e chiarezza.

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto dai figli, chi era il professore 72enne trovato morto in una cassapanca - Un tragico intreccio di affetti e segreti scuote Quarto, vicino Napoli. Antonio Di Gennaro, insegnante di 72 anni, è stato trovato morto in una cassapanca, ucciso dai figli che volevano accaparrarsi la pensione della madre.

Professore incellofanato e chiuso in una cassapanca: trovato un messaggio post mortem alla compagna - Si fa ancora più macabro e assurdo il quadro per l'omicidio del 72enne Antonio Di Gennaro.

Professore ucciso a Quarto, convalidati i fermi dei due figli - Quando l'anziano era già stato assassinato sarebbe stato inviato un messaggio di buonanotte col suo telefono alla compagna ...