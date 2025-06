Buon compleanno Emiliano Moretti Benedetta Porcaroli…

Oggi 11 giugno celebriamo un giorno speciale: tanti personaggi straordinari, da campioni a artisti, si godono il loro compleanno. È il momento di augurare loro un felice anno nuovo ricco di successi e sorrisi. Buon compleanno a tutti, che questa giornata sia l'inizio di nuove avventure e grandi traguardi!

Buon compleanno Angelo Panebianco, Emiliano Moretti, Benedetta Porcaroli, Costantino Sassone, Giobbe Covatta, Rino Marchesi, Jackie Stewart, Salvatore Settis, Vito Riggio, Alberto Ercolani, José Bové, Francesco Bonini, Mino Taricco, Francesca Barracciu, Vincenzo Nardiello, Luigi del Liechtenstein, Lorenzo Ariaudo, Alessandro Mazzoli, Roberto Marti, Antonio Bocchetti, Federica Citarella, Davide Zappacosta. Oggi 11 giugno compiono gli anni: Costantino Sassone, statistico sanitario; Giuseppe Cardano, ex calciatore; Nicola Scalzini, economista; Rino Marchesi, ex calciatore, allenatore; Guido Manuli, animatore, disegnatore, regista; Jackie Stewart, pilota auto; Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte; Nunzio Todisco, tenore; Leonardo Grosso, ex calciatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Emiliano Moretti, Benedetta Porcaroli…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Tanti auguri a... Moretti - "Tutto il Torino Football Club, anche esprimendo il sentimento dei tifosi e degli appassionati granata, festeggia Emiliano Moretti, Collaboratore dell'Area Tecnica, che oggi compie 42 anni.