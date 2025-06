Buon cibo e ottima musica dal vivo | torna la Sagra di Castelrotto

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, tra sapori autentici, melodie coinvolgenti e l’atmosfera incantata di Castelrotto. Dal 12 al 15 giugno 2025, il pittoresco borgo di San Pietro in Cariano si trasforma nel cuore pulsante della Valpolicella, offrendo quattro giorni di festa, tradizione e convivialità. Non perdete l’appuntamento con la Sagra di Castelrotto: un’occasione perfetta per immergersi nell’autenticità del territorio e creare ricordi speciali.

