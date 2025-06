Bullismo a Como in palestra vittima un ragazzo fragile | due 15enni ammoniti che cosa hanno fatto

A Como, due giovani di 15 anni sono stati ammoniti dopo aver commesso atti di bullismo in palestra, culminati nell’aggressione di un coetaneo. Un episodio che ha suscitato preoccupazione e richiamato l’attenzione sulla necessità di tutela e rispetto tra i giovani. La decisione del Questore Marco Calì si inserisce in un più ampio impegno per contrastare comportamenti violenti e promuovere un ambiente sicuro per tutti.

Due quindicenni ammoniti per bullismo a Como: aggredito un coetaneo in palestra. Provvedimenti emessi dal Questore Marco Calì.

