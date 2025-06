Bufera Sinner rispunta il doping | è successo contro Alcaraz

Jannik Sinner deve ancora affrontare le ombre delle insinuazioni sul doping, alimentate anche dalla sconfitta amara in finale a Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Una battaglia sportiva e personale che mette alla prova la sua determinazione e il suo spirito. La pressione mediatica e le voci infondate rischiano di offuscare un talento straordinario, ma Sinner è pronto a rispondere con il suo talento e la sua tenacia, dimostrando che il vero successo si conquista sul campo e con l'integrità.

Jannik Sinner deve fare ancora i conti con le insinuazioni sul doping: c’entra la finale persa contro Carlos Alcaraz. La sconfitta subita da Jannik Sinner nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz è di quelle che fanno male. Il numero uno al mondo è arrivato a un passo da quello che sarebbe stato il suo primo trionfo nello Slam parigino: tre match point sprecati nel quarto set e break subito nel game successivo sul 5-3. Alla fine ad alzare il trofeo è stato ancora una volta il 22enne di Murcia, che già lo scorso anno era riuscito a imporsi battendo prima in semifinale proprio Jannik Sinner e poi regolando in finale Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Bufera Sinner, rispunta il doping: è successo contro Alcaraz

Sinner, cosa c'è dietro la sconfitta. Lo psicologo: «Peso mentale dei 3 match point falliti, Alcaraz ha sfruttato il pubblico» Come scrive msn.com: «È possibile che Sinner si sia portato dietro il game in cui ha fallito i 3 match point, per questo non ha chiuso la partita quando serviva».