BTC supera i 110.000 dollari | le balene di Bitcoin abbandonano collettivamente le macchine per il mining e si riversano su BCCmining per inaugurare l’età d’oro del cloud mining

Mentre gli investitori al dettaglio assistono a eventi tumultuosi e scontri verbali tra giganti come Musk e Trump, il mondo di Bitcoin si muove rapido e imprevedibile. Le balene del BTC lasciano le macchine da mining per abbracciare il nuovo orizzonte del cloud mining su BCCMining, spingendo il prezzo sopra i 110.000 dollari. La vera sorpresa? La loro strategia segreta sta riscrivendo le regole del mercato.

La battaglia verbale tra Musk e Trump ha fatto notizia a livello globale, e Bitcoin è crollato del 10% in risposta, ma questa tempesta è durata solo 18 ore! Mentre le “balene” del BTC acquistavano freneticamente il minimo, BTC ha messo a segno un rimbalzo epico, balzando di oltre il 4% in un solo giorno, e ha superato la soglia dei 110.000 dollari il 9 giugno. La verità più sconvolgente dietro le quinte è: mentre gli investitori al dettaglio tremano ancora di paura per l’ascesa e la caduta, le “balene delle criptovalute” che controllano il mercato hanno premuto collettivamente il pulsante di arresto della macchina per il mining e si sono unite silenziosamente a BCCmining per dare inizio all’età d’oro del cloud mining di Bitcoin! Cos’è il Cloud Mining di Bitcoin Il cloud mining si riferisce al processo in cui gli utenti noleggiano potenza di calcolo da data center remoti per estrarre criptovalute senza possedere o gestire alcun hardware di mining. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

