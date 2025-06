Bryce Dallas Howard e il flop di Argylle | Non sono sorpresa

Bryce Dallas Howard, nota per il suo talento e le sue interpretazioni di successo, non si è detta sorpresa dei risultati deludenti di film come Argylle. L’attrice ha spiegato perché, tra alti e bassi, alcuni titoli non riescono a conquistare il pubblico come ci si aspetterebbe. La sua prospettiva offre uno sguardo interessante sul mondo del cinema e sui fattori che influenzano il successo di un film, lasciando intendere che, nel cinema, nulla è mai garantito.

L'attrice Bryce Dallas Howard ha parlato dei risultati deludenti ottenuti da film come Argylle spiegando perché non è stata una sorpresa. Bryce Dallas Howard ha ammesso che non è stata sorpresa dal flop di film come Argylle - La super spia, di cui era protagonista accanto a Henry Cavill e Sam Rockewll, e The Lady in the Water. L'attrice, che ha fatto parte di saghe di successo come quella di Jurassic World che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, sostiene che gli attori possano rendersi conto del possibile risultato negativo durante le riprese. Bryce e i flop ai box office In un'intervista rilasciata a The Independent, Bryce Dallas Howard ha dichiarato che si può capire già sul set se un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bryce Dallas Howard e il flop di Argylle: "Non sono sorpresa"

