Bryan Ceotto attivista transgender | Sogno di diventare padre e fare pace del tutto con il mio corpo

Bryan Ceotto, attivista transgender e protagonista di "Storia accidentata del mio corpo", con coraggio e sincerità, rivela il suo desiderio di diventare padre e di ritrovare pace con se stesso. Attraverso la scena e il corpo, Bryan narra le sfide e le trasformazioni di un’identità non conforme. Un viaggio emotivo che invita a riflettere sulla libertà di amare e essere sé stessi. Scopriamo insieme questa storia intensa e ispiratrice.

#novitàletterarie ? Sul Corriere del Veneto di oggi Bryan Ceotto il giovane autore, attore e content-creator trevigiano di Conegliano, presenta il suo libro d’esordio "Storia accidentata del mio corpo" (Rizzoli, 312 pagine, 18 euro) nel quale racconta la sua t Partecipa alla discussione

