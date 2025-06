Bruciato salone di bellezza appena inaugurato | 3 arresti tra cui il mandante

Sei mesi dopo, i Carabinieri della compagnia di Breno hanno portato a termine un'indagine serrata, smascherando la rete dietro l'incendio doloso e assicurando alla giustizia i responsabili, tra cui il mandante. Un episodio che ha scosso la comunità di Rogno e sollevato domande sulla sicurezza e la criminalità locale. La vicenda si rivela un inquietante esempio di come la violenza possa insidiare anche i luoghi più innocenti, lasciando un segno indelebile nel cuore della vallata.

Era mezzanotte passata quando un boato squarciò il silenzio di via Nazionale, la strada principale di Rogno in Valcamonica. Era il 18 novembre scorso, e in pochi minuti le fiamme avevano inghiottito il King Enes, un centro estetico aperto da appena un mese. Sei mesi dopo, i Carabinieri della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it