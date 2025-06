Bruciato salone di bellezza appena inaugurato | 3 arresti tra cui il mandante

Sei mesi dopo, i Carabinieri della caserma di Breno hanno smascherato il complotto dietro la devastante esplosione, arrestando tre persone tra cui il presunto mandante. Un'indagine lunga e complessa che ha rivelato un inquietante intreccio di motivi e affari criminali. La verità sta emergendo, ma quanto ancora si nasconde nelle ombre di questa vicenda?

Era mezzanotte passata quando un boato squarciò il silenzio di via Nazionale, la strada principale di Rogno in Valcamonica. Era il 18 novembre scorso, e in pochi minuti le fiamme avevano inghiottito il King Enes, un centro estetico aperto da appena un mese. Sei mesi dopo, i Carabinieri della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it