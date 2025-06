Brucerai all' inferno Insulti e odio contro il sindaco che sgombera la parrocchia dei migranti

In un contesto sempre più teso, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, si trova al centro di polemiche e insulti per la sua decisione di sgomberare gli immobili che ospitano migranti. La sua scelta, spesso criticata, accende ancora di più i animi sui social, dove l’odio si mescola alle opinioni divergenti. Ma cosa ci insegna questa situazione sulla complessità del nostro tessuto sociale e politico?

Nei giorni scorsi, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha firmato una nuova ordinanza per lo sgombero degli immobili che accolgono i migranti di don Massimo Biancalani. E anche stavolta, come nelle precedenti occasioni, il primo cittadino di FdI è stato oggetto di insulti e frasi d'odio sui social.

Insulti dopo il caso 25 Aprile. La polizia adesso denuncia:: "C’è un clima di odio gratuito" - Dopo i fatti del 25 aprile e le pesanti offese sui social, la polizia ha deciso di agire. Commenti come "fascisti" e insulti vari hanno alimentato un clima di odio gratuito, portando il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) a denunciare un cittadino di San.

Il presidente Usa contro il sindaco di Los Angeles e il governatore della California, secondo lui «incapaci di fare il loro lavoro»· La rivolta per le strade dopo il raid degli agenti federali dell'immigrazione Partecipa alla discussione

Una carriera politica costruita sulla mistificazione e sulla diffusione della misoginia e dell'odio verso le persone che lui ritiene "non normali", "non italiane". Questo è il generale Vannacci che oggi pensa bene di dedicarmi un lungo post sui suoi canali social pie Partecipa alla discussione

