Brindisi Stop Fossili Start Rinnovabili | Legambiente organizza confronto pubblico

Brindisi si prepara a scrivere un nuovo capitolo energetico con il convegno “Brindisi, Stop Fossili Start Rinnovabili”, organizzato da Legambiente. Sabato 14 giugno 2025, presso l'ex Convento di Santa Chiara, cittadini, esperti e aziende si riuniranno per discutere di un futuro sostenibile, green e prospero. Un’occasione unica per immaginare e plasmare insieme le opportunità di una transizione energetica responsabile e innovativa nel cuore del Sud Italia.

BRINDISI - Sabato 14 giugno 2025, ore 11 presso l'ex Convento di Santa Chiara a Brindisi si svolegrà il convegno “Brindisi, Stop Fossili Start Rinnovabili”, organizzato da Legambiente. Un confronto pubblico sui progetti per il futuro energetico, industriale e occupazionale del territorio. Nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Brindisi, Stop Fossili Start Rinnovabili”: Legambiente organizza confronto pubblico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Brindisi, Stop Fossili Start Rinnovabili”: Legambiente organizza confronto pubblico; Fonti Fossili stop, puntare su rinnovabili: il cuore della mobilitazione; In Italia 192 progetti per il settore fossile in fase di valutazione.

Stop alle fonti fossili: Legambiente in presidio davanti ai cancelli del Deposito ENI di Calenzano - Appuntamento sabato 14 giugno alle ore 10 davanti al deposito ENI di Calenzano (Via Erbosa) per una mobilitazione popolare per chiedere lo stop delle ...

'Stop Fossili, Start Rinnovabili', mobilitazione di Legambiente al deposito ENI di Calenzano - L'appuntamento toscano è parte della giornata di mobilitazione nazionale “Stop Fossili, Start Rinnovabili” organizzata da Legambiente per chiedere lo stop delle infrastrutture fossili e ...