Brillano I paesaggi dei sogni dei pazienti del Gruppo Atena

Brillano i paesaggi dei sogni dei pazienti del Gruppo Atena, un viaggio emozionante tra arte e rinascita. Fino al 22 giugno, nella chiesa di San Rocco a Sassocorvaro, si può ammirare la mostra "I Paesaggi dei Sogni", dove le opere in ceramica raku degli ospiti raccontano storie di speranza e trasformazione. L’arte diventa così uno strumento di cura, permettendo a questi protagonisti di esprimersi e riscoprire la propria vitalità .

Fino al 22 giugno si potrĂ visitare nella chiesa di San Rocco a Sassocorvaro la mostra d’arte I Paesaggi dei Sogni con le opere in ceramica raku realizzate dagli ospiti del Gruppo Atena nell’atelier d’arte diretto dall’artista e arteterapeuta Paola Zago, in collaborazione con la Pro Loco di Sassocorvaro. "L’arte dona a queste persone un contesto di cura e riabilitazione, gli permette di diventare protagonisti della vita e di esprimerla agli altri – spiega la Zago –. I pazienti con disturbi o malattia mentale vivono in contesti dove anche la comunicazione è un mezzo importante e l’opera d’arte diventa la possibilitĂ di raccontare sĂ© stessi al mondo, per questo si impegnano tantissimo e mettono tutto sĂ© stessi in queste creazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brillano “I paesaggi dei sogni“ dei pazienti del Gruppo Atena

