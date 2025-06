Brian Wilson il vero genio dei Beach Boys è morto a 82 anni

da protagonista era la sua genialità musicale, capace di trasformare semplici melodie in autentiche icone senza tempo. Brian Wilson, l’artefice di melodie indimenticabili, lascia un’eredità che ha segnato intere generazioni e che continuerà a vivere nelle onde della musica. La sua creatività rimarrà per sempre un faro luminoso nel panorama musicale mondiale.

Ha raggiunto i suoi fratelli, insieme erano le voci che hanno portato l’America nel mondo, anche più di Elvis. Brian Wilson, il genio dei Beach Boys, è morto a 82 anni. Con Dennis e Carl, morti prima di lui benché più giovani, aveva creato la band delle spiagge della California, del surf, dell’estate perenne, delle ragazze bionde e abbronzate e dolcissime. Come dolcissima era la sua voce, spesso non in primo piano nelle hit del gruppo - a fare il frontman aveva messo il cugino Mike Love, alla chitarra l’amico Al Jardine - ma al servizio di armonie tanto intricate da eseguire quanto leggeri erano i testi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it