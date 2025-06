Brian Wilson | il co-creatore dei Beach Boys è morto all' età di 82 anni

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-creatore dei Beach Boys, morto all'età di 82 anni. La sua musica ha plasmato intere generazioni, lasciando un'eredità indelebile nel panorama musicale mondiale. La famiglia del cantautore, sui social, ha scritto: "Ci si spezza il cuore..." Un addio a un'icona che ha rivoluzionato il suono e l'anima della musica moderna.

L'artista Brian Wilson, co-creatore dei Beach Boys, è morto all'età di 82 anni, ad annunciarlo è stata la famiglia del cantautore e produttore. Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys, è morto all'età di 82 anni. Ad annunciare la triste notizia dell'addio a una delle icone del mondo della musica è stata la famiglia dell'artista sui social media. L'addio all'artista In un post sui social, la famiglia del cantautore ha scritto: "Ci si spezza il cuore nell'annunciare che il nostro amato padre Brian Wilson è morto. Non abbiamo parole ora. Per favore, rispettate la nostra privacy in questo momento difficile mentre la nostra famiglia sta affrontando il lutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it