Brian Wilson, l’epico compositore dietro i Beach Boys, ha scritto la colonna sonora di un’America che non esiste più. Mentre si diffonde il lutto per la sua scomparsa a ottantadue anni, in un momento di sconforto storico per la California, il suo lascito rimane un faro di creatività e nostalgia. La sua musica ha accompagnato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ascolta. La sua eredità continuerà a vivere, ispirando nuove voci e sogni senza fine.

Fa effetto che Brian Wilson se ne sia andato a ottantadue anni, proprio in queste ore, mentre la California, e in particolare la sua Los Angeles, bruciano dello sgomento di un cambiamento incomprensibile in particolare a quelle latitudini proprio in quello Stato. Brian, mente dei Beach Boys, da quando ha mosso i primi passi musicali seguendo un’ispirazione istintuale che sosteneva discendergli dalla parte posteriore del cervello, ha edificato un canzoniere che racconta una storia meravigliosa e terribile. Solo così si può rappresentare un suono che ha avuto – e clamorosamente, crudelmente ha ancora – la capacità di descrivere la felicità, il compimento di una vita sognata, che mai è stata davvero così smagliante, tanto meno per i fratelli Wilson che la elaboravano sotto forma di canzoni a quarantacinque giri: una specie d’orgasmo americano, nel quale confluivano amore e ormoni, mare e sole, spiagge e surf, promesse e desideri, sesso e dance. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Brian Wilson ha scritto la colonna sonora di un’America che non c’è più

