Brian Wilson dei Beach Boys è morto

Brian Wilson, co-fondatore e principale compositore¬†dei Beach Boys, √® morto,¬†ha annunciato¬†la sua famiglia. Sebbene la causa ufficiale della morte non sia stata resa nota, all‚Äôamato autore musicale, che ha contribuito a sdoganare lo studio come strumento, influenzando generazioni di musicisti pop e non solo, all‚Äôinizio del 2024 √® stato¬†rivelato¬†che soffriva di un disturbo neurocognitivo simile alla demenza. Wilson aveva 82 anni. ‚ÄúSiamo addolorati nell‚Äôannunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson‚ÄĚ, ha scritto la famiglia in una dichiarazione condivisa sulla¬†pagina Facebook¬†ufficiale di Wilson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it