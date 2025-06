Brescia | Comune cerca soluzione per mantenere il calcio professionistico al Rigamonti

Brescia si mobilita con determinazione per preservare il calcio professionistico nel cuore della città, al celebre stadio Rigamonti. Il Comune ha convocato le tre società di serie C con l’obiettivo di trovare una soluzione sostenibile e condivisa per la prossima stagione. Tra retroscena e speranze, si delineano nuovi scenari: il futuro sportivo di Brescia potrebbe cambiare volto, ma la passione cittadina resta forte e unita.

È partita la mobilitazione per riuscire a mantenere il calcio professionistico in città a Brescia. Da una parte c’è il tentativo del Comune che ha riunito le tre società bresciane di serie C con la speranza di individuare la nuova squadra che potrà giocare al “Rigamonti“ la prossima stagione. Il Lumezzane ha ribadito di voler continuare il percorso legato al suo territorio, mentre Giuseppe Pasini, presidente della FeralpiSalò, potrebbe approdare in città, realizzando quel desiderio che nella stagione della B era stato vanificato proprio da Cellino. Il trasloco del titolo sportivo a Brescia comporta però alcuni problemi da risolvere (oltre a lasciare Salò senza calcio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia: Comune cerca soluzione per mantenere il calcio professionistico al Rigamonti

