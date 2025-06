Brenda Lodigiani scatenata a Bake Off 2025 | la nuova conduttrice svela il set e danza tra i giudici

Brenda Lodigiani conquista il palcoscenico di “Bake Off Italia – Dolci in forno” con energia travolgente e stile inconfondibile. La nuova conduttrice si è mostrata scatenata, svelando il set in una clip social, mentre danza tra i giudici sulle note di Beyoncé. Un cambio di rotta che promette emozioni fresche e tanta passione, pronti a scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante stagione? Restate sintonizzati, il dolce successo sta per iniziare!

Milano, 11 giugno 2025 – Sipario alzato sulla nuova stagione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’epocale cambio di presentatrice al timone del cooking show: a Benedetta Parodi (alla guida del programma per le precedenti 12 edizioni) è subentrata Brenda Lodigiani. Oggi il set è stato svelato con una clip postata sui social in cui la nuova conduttrice balla sulle note del brano di Beyoncé “Deja Vu” tra frigo, banconi e – soprattutto – “infastidendo” i giudici del programma. Per gli appassionati dello storico show in onda su Real Time l’appuntamento è per settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brenda Lodigiani scatenata a Bake Off 2025: la nuova conduttrice svela il set (e danza tra i giudici)

