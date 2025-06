Bremer convocato per il Mondiale per Club! La scelta di Tudor è ufficiale | cosa filtra sul suo impiego nel torneo

Bremer, protagonista indiscusso della Juventus e reduce dal recupero, è stato convocato ufficialmente per il Mondiale per Club. La scelta di Tudor di includerlo nella spedizione americana apre nuovi scenari tattici e strategici, pronti a unirsi alla squadra in questa prestigiosa competizione. Ma quale sarà il suo ruolo sul campo? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e le probabili scelte tecniche che potrebbero influenzare il suo impiego nel torneo.

Bremer al Mondiale per Club: l’elenco completo con tutti i calciatori che parteciperanno alla spedizione americana. È ufficiale l’elenco dei convocati della Juve per il Mondiale per Club. Presente, come era stato previsto nelle ultime settimane, il difensore brasiliano Gleison Bremer: il centrale brasiliano che è al termine del recupero dalla rottura del crociato torna a disposizione di Tudor. Difficilmente avrà minutaggio nel torneo in America ma è importante per il brasiliano rientrare nel gruppo per iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer convocato per il Mondiale per Club! La scelta di Tudor è ufficiale: cosa filtra sul suo impiego nel torneo

La lista dei convocati della #Juventus per il Mondiale per Club FIFA (salvo cambiamenti dell'ultimo minuto): 1. Mattia Perin 2. Alberto Costa 3. Gleison Bremer 4. Federico Gatti 5. Manuel Locatelli 6. Lloyd Kelly 7. Francisco Conceição 8. Teun Koopmeiners 9

Gleison #Bremer si prepara al rientro graduale con la #Juventus: sarà negli USA per il Mondiale per Club, ma l'obiettivo è la sfida con il Parma in Serie A

