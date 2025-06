Brasile primo successo per Ancelotti contro il Paraguay | Vinicius regala il Mondiale ai verdeoro

Con la sua classe e strategia, Ancelotti ha già lasciato il segno nel cuore dei tifosi brasiliani, conquistando una vittoria fondamentale contro il Paraguay e regalando al Brasile un biglietto per il Mondiale del 2026. Un debutto che promette grandi emozioni e successi futuri, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio internazionale. Ora, i verdeoro sono pronti a scrivere nuove pagine di gloria sotto la sua guida esperta.

