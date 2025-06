Boy kills world | trama cast e location del film su prime video

Sei pronto a immergerti in un mondo futuristico e ad alto suspense? "Boy Kills World", disponibile su Prime Video, ti trasporterà in un'azione distopica avvolta da mistero e adrenalina. Diretto da Moritz Mohr, questo thriller del 2023 combina scenari futuristici sorprendenti con una trama avvincente, interpretata da un cast eccezionale. Scopriamo insieme i dettagli sulla produzione, le location e i protagonisti di questa emozionante pellicola, pronta a catturare la tua attenzione fino all’ultimo minuto.

Il film Boy Kills World, diretto da Moritz Mohr, rappresenta un esempio di thriller d’azione ambientato in un futuro distopico, caratterizzato da una narrazione intensa e scenari futuristici. Disponibile sulla piattaforma Prime Video, questa pellicola del 2023 ha una durata di circa 111 minuti. In questo articolo si analizzano dettagli relativi alla produzione, alle location di ripresa, alla trama e al cast, offrendo così un quadro completo di questa produzione cinematografica. regia e produzione di Boy Kills World. regista e sceneggiatori. Boy Kills World è stato diretto da Moritz Mohr, con la sceneggiatura scritta da Tyler Burton Smith e Arend Remmers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Boy kills world: trama, cast e location del film su prime video

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Boy Kills World: trailer del thriller d’azione con Bill Skarsgård prodotto da Sam Raimi; Companion, il film horror che sembra una rom-com è un gioiellino caustico che affronta temi attualissimi; Film thriller Locked, ladro intrappolato con Bill Skarsgård e Anthony Hopkins.

Boy Kills World – Trama, cast, location del film in onda su Prime Video - In un futuro distopico, Boy viene addestrato per vendicarsi dei Van der Koy, ma scopre una verità scioccante.

Boy Kills World - Il regista Sam Raimi è il produttore del film Boy Kills World, con star Bill Skarsgård, di cui è stato diffuso il primo spettacolare trailer.