Boxe Claudio Squeo si opera e viene supportato da Opetaia dopo il KO in Australia

Claudio Squeo, protagonista di un emozionante incontro in Australia, sta affrontando una sfida importante: si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un duro ko che gli ha provocato una doppia frattura alla mandibola. Nonostante le avversità, il suo avversario Jai Opetaia si è dimostrato un vero uomo, offrendo supporto prima dell’operazione. Siete in…

Claudio Squeo è stato sottoposto ad intervento chirurgico dopo la sconfitta subita nel match per il titolo mondiale della sigla IBF nei pesi cruiser: il pugile azzurro, battuto da Jai Opetaia, ha rimediato una doppia frattura alla mandibola ed il suo avversario si è adoperato per supportarlo al meglio prima dell’operazione. Lo fa sapere lo stesso Squeo attraverso un post su Instagram. Il pugile aggiorna sulle proprie condizioni: “ Siete in tantissimi a scrivermi per sapere delle mie condizioni. Poco fa sono uscito dalla sala operatoria, per ripristinare la due fratture che ho subito alla mandibola nel match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Claudio Squeo si opera e viene supportato da Opetaia dopo il KO in Australia

