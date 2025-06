Bottura | Basta nostalgia la nostra cucina vada oltre la pasta fatta a mano

Basta nostalgia: la nostra cucina si apre a nuove frontiere, superando la pasta fatta a mano. Lo chef Bottura, protagonista della prima premiazione italiana dei “50 Best”, ci dimostra che l’innovazione nasce dalla tradizione, portando l’Italia al centro del palcoscenico gastronomico mondiale. Un messaggio di orgoglio e rivoluzione culinaria che invita a scoprire un’Italia capace di reinventarsi, rispettando le radici ma guardando al futuro.

Lo chef e la premiazione dei “50 Best”, per la prima volta in Italia: “Mostriamo al mondo come si innova partendo dalla tradizione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bottura: “Basta nostalgia, la nostra cucina vada oltre la pasta fatta a mano”

Se ne parla anche su altri siti

Bottura: “Basta nostalgia, la nostra cucina vada oltre la pasta fatta a mano”; L'intervista Schlein: “I 14 milioni di voti e la grande piazza per Gaza dicono no a questo governo”; Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: Nessun agevolazione agli immigrati.

Bottura: “Basta nostalgia, la nostra cucina vada oltre la pasta fatta a mano” - Lo chef e la premiazione dei “50 Best”, per la prima volta in Italia: “Mostriamo al mondo come si innova partendo dalla tradizione” ...

Chef Massimo Bottura racconta la sua collezione d’arte custodita nel resort di Casa Maria Luigia - Da Ai Weiwei al suo preferito Carlo Benvenuto, passando per Jr, ecco i pezzi conservati dal famoso cuoco nelle stanze di Casa Maria Luigia ...