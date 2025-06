Botte e minacce anche davanti al figlio | esasperata denuncia il suo aguzzino

Una donna ha vissuto un vero e proprio incubo tra botte e minacce, anche davanti al figlio, ma finalmente ha trovato il coraggio di denunciare. La sua testimonianza ha portato all’arresto del marito violento, grazie all’intervento deciso delle forze dell’ordine. Ora, con il divieto di avvicinamento in atto, si apre una nuova speranza di sicurezza e rinascita. La lotta contro la violenza domestica continua, per proteggere chi non può difendersi da solo.

Perugia, 11 giugno 2025 -  Vita d'inferno e terrore per una donna, picchiata con violenza dal marito anche davanti al figlio. Ora l'incubo è finito: la Polizia di Foligno ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di un 37enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate. Tale misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Spoleto, all’esito degli accertamenti investigativi dei poliziotti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina. E’ infatti emerso che l’indagato – nordafricano e giĂ noto alla Polizia per reati contro la persona – da alcuni mesi aveva messo in atto, con preoccupante abitualitĂ , una serie di violenze psicologiche e fisiche contro la moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botte e minacce anche davanti al figlio: esasperata denuncia il suo aguzzino

