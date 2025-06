Botte da orbi in oratorio maxi-rissa tra 20 ragazzini | sono tutti minorenni

Un tranquillo pomeriggio in oratorio si è trasformato in un caos totale: una maxi rissa tra venti minorenni, inizialmente solo due ragazzi, ha coinvolto l’intera compagnia, lasciando tutti senza parole. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione del tempo libero dei più giovani. Ma come si poteva evitare questa escalation di violenza?

Avrebbero cominciato a darsele soltanto in due, per poi attirare l'attenzione di altri coetanei, fino a scatenare una maxi-rissa con almeno una ventina di ragazzini coinvolti, tutti minorenni: come scrive il Giornale di Brescia, è questa la cronaca di quanto successo lunedì in seconda serata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Botte da orbi in oratorio, maxi-rissa tra 20 ragazzini: sono tutti minorenni

