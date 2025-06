Botte da orbi in oratorio maxi-rissa tra 20 ragazzini | sono tutti minorenni

Una tranquilla serata in oratorio si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia, con una maxi-rissa che ha coinvolto venti minorenni. Tensione esplosa da un semplice diverbio tra due ragazzi, poi degenerato rapidamente, attirando altri coetanei e scatenando il caos. Un episodio che mette in luce le problematiche di socializzazione tra i giovani e l’importanza di interventi tempestivi. Ma come si può prevenire tutto ciò?

Avrebbero cominciato a darsele soltanto in due, per poi attirare l'attenzione di altri coetanei, fino a scatenare una maxi-rissa con almeno una ventina di ragazzini coinvolti, tutti minorenni: come scrive il Giornale di Brescia, è questa la cronaca di quanto successo lunedì in seconda serata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Botte da orbi in oratorio, maxi-rissa tra 20 ragazzini: sono tutti minorenni

In questa notizia si parla di: maxi - rissa - ragazzini - tutti

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni - Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

Pietre, calci e pugni: la maxi rissa tra ragazzini in un ospedale a Milano https://ift.tt/XI8w1Mu https://ift.tt/E7MqCZp Vai su X

Isola delle Femmine, maxi rissa tra giovani Avrebbero cominciato a darsele soltanto in due, per poi attirare l'attenzione di altri coetanei, fino a scatenare una maxi-rissa con almeno una ventina di ragazzi coinvolti, è questa la cronaca di quanto successo oggi a Vai su Facebook

?? Botte da orbi in oratorio, maxi-rissa tra 20 ragazzini: sono tutti minorenni; Pietre, calci e pugni: la maxi rissa tra ragazzini in un ospedale a Milano; Regolamento di conti tra bande di ragazzini, maxi rissa in spiaggia dopo l'appuntamento social a Civitanova.

Maxi rissa in Corso Italia, i ragazzi dovranno risarcire i danni ad agenti e militari Lo riporta rainews.it: Risarcimento danni ai nove agenti delle forze dell'ordine aggrediti, sette carabinieri e due poliziotti.