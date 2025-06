Botte al fischietto diciottenne Daspo in arrivo per il genitore | Lorenzo è frastornato ma forte

Una vicenda shock scuote il mondo dello sport e non solo: un diciottenne arbitro, Lorenzo Petrelli, vittima di un’aggressione violenta e inaspettata da parte di un genitore. L’episodio, avvenuto al termine di una finale giovanile, ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine e a possibili provvedimenti disciplinari come il Daspo. Ma cosa comporta davvero questa misura? Scopriamolo insieme.

Il Daspo sarebbe dietro l'angolo per il genitore che domenica sera ha pestato a sangue Lorenzo Petrelli, arbitro 18enne, chiudendolo a chiave negli spogliatoi dello stadio Comunale. Il blitz è scattato subito dopo la finale Under 13 del Memorial Mirko Poggini. L'aggressore, un operaio di 46 anni, residente a Pesaro e incensurato, è già stato identificato dai carabinieri e con ogni probabilità dovrà rispondere di quanto accaduto in tribunale. È accusato di lesioni personali aggravate e sequestro di persona. "Lorenzo sta abbastanza bene, anche se ha una costola rotta che fa molto male.