BOtanique | ai Giardini di Via Filippo Re 99 Posse Nada Punkreas e Shkodra Elektronike

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della cultura con BOtanique 2025! Dal 13 giugno al 19 luglio, i Giardini di Via Filippo Re a Bologna si trasformeranno nel palcoscenico di una quattordicesima edizione ricca di emozioni, featuring artisti come 99 Posse, Nada, Punkreas e Shkodra Elektronike. La missione di questo festival è promuovere l’accesso alla cultura in modo coinvolgente e inclusivo, confermando il suo ruolo di punto di riferimento artistico e sociale.

Al via BOtanique 2025 - Let the music bloom: dal 13 giugno al 19 luglio, la quattordicesima edizione del Festival che riempie di musica i Giardini di Via Filippo Re a Bologna. La mission di BOtanique è sempre promuovere e valorizzare l'accesso alla cultura, conferma - per il terzo anno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - BOtanique: ai Giardini di Via Filippo Re 99 Posse, Nada, Punkreas e Shkodra Elektronike

In questa notizia si parla di: botanique - giardini - filippo - posse

NADA - BOTANIQUE FESTIVAL Vai su Facebook

BOtanique: ai Giardini di Via Filippo Re 99 Posse, Nada, Punkreas e Shkodra Elektronike; 99 Posse - BOtanique 2025 - Bologna; BOtanique - Let the music bloom: l'edizione 2025 con Nada, Bandabardò, 99 Posse.

'BOtanique 2025', a Bologna un'estate di musica nei giardini Si legge su msn.com: e hanno partecipato a festival internazionali come Roskilde, Womad e Pohoda.