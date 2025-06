Bossetti stoppato da Fagnani | Non può fare quella faccia L' attacco al padre di Yara

Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, si è trovato sotto i riflettori di Belve Crime, dove ha ribadito la sua innocenza e contestato le evidenze, tra cui il DNA. La discussione con Francesca Fagnani si è accesa, mettendo in luce le tensioni e le polemiche che ancora scuotono il caso. La verità, tra accuse e dubbi, resta avvolta nel mistero.

Professa la sua innocenza a scapito delle sentenze e della prova regina del Dna, Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambrasio a Brembate di sotto (Bergamo), nel novembre del 2010. Intervistato a Belve Crime non sono mancati i momenti di tensione con la conduttrice Francesca Fagnani. Sia quando si parlava del dna - Bossetti afferma che Ignoto 1 non può essere lui e non sa spiegare come il suo Dna sia arrivato sugli slip di Yara - con Fagnani che ha ribattuto alle affermazioni, sia sulle presunte teorie alternative all'omicidio. In particolare intervistatrice e intervistato si sono scontrati quando Bossetti ha tirato in ballo il padre della vittima, Fulvio Gambirasio. 🔗 Leggi su Iltempo.it