Bossetti-Fagnani scontro a Belve Crime | Il padre di Yara venne a cercarmi in cantiere Lei risponde così E lui | Il mio Dna sugli slip? Non so come ci è finito

Un caso avvolto nel mistero, un confronto che scuote le coscienze. Massimo Bossetti, il nome che ha segnato una pagina oscura della cronaca italiana, si confronta con le accuse e le prove che lo legano a Yara Gambirasio. La puntata di Belve Crime su Rai2 ha acceso i riflettori su questa intricata vicenda, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e domande ancora senza risposta.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l?omicidio di Yara Gambirasio, è stato protagonista della puntata di ieri sera alle 21.25 su Rai2 di Belve Crime, spin off giudiziario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bossetti-Fagnani, scontro a Belve Crime: «Il padre di Yara venne a cercarmi in cantiere». Lei risponde così. E lui: «Il mio Dna sugli slip? Non so come ci è finito»

In questa notizia si parla di: bossetti - belve - crime - yara

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

(? Aldo Grasso) Mentre assistevo all’intervista di Francesca Fagnani (Fagnani is the new Leosini?) a Massimo Bossetti (Belve Crime, Rai2) nel corso della quale, fra molte incertezze, Bossetti ha raccontato la «sua» verità sull’omicidio di Yara Gambirasio per Partecipa alla discussione

Bossetti a #BelveCrime tira in ballo anche il padre di Yara, è scontro con Fagnani: “Sta sbagliando” Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara Gambirasio? Non so come ci sia finito. E' tutto assurdo»; Bossetti a Belve Crime tira in ballo anche il padre di Yara, è scontro con Fagnani: “Sta sbagliando”; Massimo Bossetti: Yara non l'ho mai vista. Ho diritto di ripetere l'esame del Dna.

Belve Crime, Bossetti attacca il padre di Yara: Fagnani lo ferma - Condannato per l’omicidio di Yara, Bossetti ribadisce la sua innocenza a Belve Crime, tra tensioni con Francesca Fagnani dopo le accuse al padre della vittima.

Belve Crime debutta con l’intervista a Massimo Bossetti: il nuovo format di Francesca Fagnani divide il pubblico - off del celebre programma di Francesca Fagnani, nel quale è stato intervistato Massimo ...