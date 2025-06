Bossetti anch’io l’avrei intervistato, eppure il caso di cronaca nera che ha sconvolto l’Italia è ancora avvolto da mistero e polemiche. In un articolo del Corriere della Sera, Aldo Grasso si chiede se Francesca Fagnani possa essere la nuova Franca Leosini: la differenza, però, sta nel modo di raccontare e analizzare i fatti. La vera sfida consiste nel superare morbosità e sensazionalismo, offrendo al pubblico uno sguardo più umano e approfondito.

In un articolo del Corriere della Sera Aldo Grasso domanda: Francesca Fagnani è la nuova Franca Leosini? Perché no, mi verrebbe da dire. I processi mediatici sui svariati fatti di cronaca attuali ma soprattutto passati dimostrano che c'è morbosità, attenzione ai particolari, posizioni diverse nonostante sentenze passate in giudicato e una grande sfiducia per la giustizia. Ma Fagnani ieri non ha imbastito il solito teatrino televisivo in cui si scontrano le parti e chi fa la voce più grossa vince. Fagnani ha intervistato Massimo Bossetti, in quanto assassino di Yara Gambirasio, il quale da sempre gioca un ruolo di personaggio in questo osceno caso di cronaca.