Bossetti a ‘Belve’ | Non ho rimosso il delitto di Yara A Dio chiedo aiuto non perdono

Nel cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia, Francesca Fagnani affronta con coraggio e determinazione il delicato confronto con Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. La sua intervista, realizzata in carcere, mette in luce tensioni e dubbi ancora irrisolti, scuotendo le coscienze di chi segue questa drammatica vicenda. La verità, tra accuse e speranze, resta un obiettivo da raggiungere…

Una cosa è certa: Francesca Fagnani non è stata benevola come gli autori della docuserie Netflix. La conduttrice di Belve Crime ha intervistato in carcere a Bollate Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate Sopra e ritrovata senza vita il 26 novembre 2010 in un campo a Chignolo d'Isola. Come sempre, l'ex operaio di Mapello ha proclamato in tv la sua innocenza. Ma a differenza del documentario televisivo targato Netflix, l'intervista andata in onda martedì 10 giugno in prima serata su Rai 2 ha avuto un taglio profondamente diverso.

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

"Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere" Lo ha detto Massimo Bossetti, intervistato nel carcere di Bollate durante la puntata di BelveCrime dalla conduttrice Francesca Fagnani. L'uomo è stato condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per

