Bossetti a Belve Crime tira in ballo anche il padre di Yara è scontro con Fagnani | Sta sbagliando

L'intervista di Massimo Bossetti a Belve Crime accende nuove polemiche, coinvolgendo anche il padre di Yara Gambirasio. Tra scontri e rivelazioni, il passato torna a far discutere, mettendo in luce tensioni che sembravano dimenticate. È un racconto che scuote l’opinione pubblica e apre un dibattito sull’importanza di verità e giustizia in casi così delicati. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Nella lunga intervista a Belve Crime di Massimo Bossetti, l'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, non sono mancati momenti di scontro con Francesca Fagnani. Come quando l'ex muratore ha iniziato a parlare di Fulvio Gambirasio, padre della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

