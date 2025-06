Bossetti a Belve Crime tira in ballo anche il padre di Yara è scontro con Fagnani | Così no!

Massimo Giuseppe Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, torna a far sentire la sua voce in un’intervista esclusiva a Francesca Fagnani. Con parole cariche di incredulità e riflessioni sulla validità delle prove, Bossetti mette in discussione il procedimento giudiziario e i metodi investigativi. Un caso che continua a dividere e a generare scontri, alimentando un dibattito acceso tra chi crede nella sua innocenza e chi ritiene assolutamente colpevole.

Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, è tornato a parlare pubblicamente durante una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani, andata in onda in una puntata speciale di Belve Crime. Bossetti, che si è sempre professato innocente, ha nuovamente espresso forti dubbi sulla prova del DNA, definita da lui poco chiara e non del tutto convincente. Un elemento che, secondo la giustizia italiana, è stato invece cruciale per incastrarlo: il profilo genetico ritrovato sugli slip della ragazza uccisa a Chignolo d’Isola corrisponde al suo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bossetti a Belve Crime tira in ballo anche il padre di Yara, è scontro con Fagnani: “Così no!”

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

